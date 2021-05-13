Известная модель Эмили Ратаковски в бикини и топике поделилась простым, но безупречным образом

Всемирно известная модель выступает за естественность, поэтому на большинстве фото, сделанных и дома, и для модных глянцев в студии, неизменно будет позировать в минималистичных, простых образах. Главной изюминкой стиля Эмили считается ее стремление быть настоящей.

В особенности, модель очень боится испортить волосы и кожу, потому даже на показах всегда блистает фактических без укладок и макияжа. На снимке, представленном на фан-аккаунте, видно, что Ратаковски чувствует себя уверенно в любой обстановке.

"Прогиб засчитан, Эмили", - написал один из фанатов.

Предпочитая довольно маленькие бикини, благодаря миниатюрной фигуре, модель кажется еще меньше, чем обычно. А простой горчичный топ лишь выгодно расставил акцент на плоском животе знаменитости. Позируя на диване, Эмили расположилась так, чтобы все ее достоинства выглядели максимально аккуратно, без лишней откровенности.

На другом фото, еще до родов, Эмили решила не скромничать и акцентировала внимание на бюсте, посетив курортную пляжную зону. На снимке Эмили позировала в черном купальнике, который еле вместил довольно крупные формы. Волосы у девушки были распущенными, а образ дополнила звезда яркими украшениями на шее.

"Все еще думаю об удивительно трогательной статье, которую вы написали о заявлении прав на свой имидж", "Наслаждайтесь каждой секундой этого волшебного времени!", "Любовь всей моей жизни, как мне так выглядеть", "Ты потрясающая, пожалуйста продолжайте".

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