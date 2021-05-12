Российский музыкант Андрей Макаревич выступил с концертами в нескольких городах Западной Украины и поделился впечатлениями
Артист с джазовым ансамблем Yo5 отправился в западную часть Украины, где дает концерты, передает Politeka.net. А в перерывах между выступлениями Макаревич наслаждается прогулками.
В этот раз 67-летний музыкант и его 36-летняя супруга Эйнат Кляйн посетили Львов.
Оба на своих страничках сделали посты, посвященные этому городу.
"Спасибо, Львов!", - написал Макаревич.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Теряем лучших из лучших": остановилось сердце народного артиста Украины, мир кино и театра в трауре
В "Голосі країни" наконец раскрыли правду о романе Тины Кароль и Дана Балана: "История, которая стала..."
"Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места
"Львов прекрасен настолько, что и писать ничего не хочется. Зато есть и пить - очень даже!", - написала Кляйн.
К слову, до этого лидер группы "Машина времени" побывал в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах, Каменце-Подольском, Ивано-Франковске. О последнем артист написал так:
"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту".
Посты Макаревича собрали много лайков и комментариев:
"Ну а Когда же Вы в Одессу приедете??? Очень ждём 🔥", "Здравствуйте! Красивейший европейский город! Жаль, что не могу показать его близким. ( Львов, Киев, Одесса.. Жемчужины!", "Львов чрезвычайное, город жемчужина! # Гасовалямпа🍸 # криивка_львив Обязательно загляните", "Вчера была на концерте , получила невероятное удовольствие. Ваши песни часть нашей жизни. "Не стоит прогибаться под изменчивый мир".
Напомним, "Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
Как сообщала Politeka, циничное нападение на 67-летнего Макаревича, все произошло на глазах у молодой жены: "Что ж ты такой жадный?"
Также Politeka писала, что Макаревич пожаловался на жизнь в России: "Меня раздражает, что..."