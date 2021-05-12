Российский музыкант Андрей Макаревич выступил с концертами в нескольких городах Западной Украины и поделился впечатлениями

Артист с джазовым ансамблем Yo5 отправился в западную часть Украины, где дает концерты, передает Politeka.net. А в перерывах между выступлениями Макаревич наслаждается прогулками.

В этот раз 67-летний музыкант и его 36-летняя супруга Эйнат Кляйн посетили Львов.

Оба на своих страничках сделали посты, посвященные этому городу.

"Спасибо, Львов!", - написал Макаревич.

"Львов прекрасен настолько, что и писать ничего не хочется. Зато есть и пить - очень даже!", - написала Кляйн.

К слову, до этого лидер группы "Машина времени" побывал в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах, Каменце-Подольском, Ивано-Франковске. О последнем артист написал так:

"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту".

Посты Макаревича собрали много лайков и комментариев:

"Ну а Когда же Вы в Одессу приедете??? Очень ждём 🔥", "Здравствуйте! Красивейший европейский город! Жаль, что не могу показать его близким. ( Львов, Киев, Одесса.. Жемчужины!", "Львов чрезвычайное, город жемчужина! # Гасовалямпа🍸 # криивка_львив Обязательно загляните", "Вчера была на концерте , получила невероятное удовольствие. Ваши песни часть нашей жизни. "Не стоит прогибаться под изменчивый мир".

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