Певица Наргиз Закирова заявила, что приняла решение судиться с судьей «Х-Фактора» Сергеем Соседовым

Как передает Politeka.net, об этом артистка написала в Instagram.

По словам Наргиз, за последние семь лет ей пришлось воевать исключительно с представителями мужского пола, которые ее нещадно критикуют и вставляют палки в колеса, прибегая даже к помощи авторитетных олигархов при местной власти.

«Мужики всех профессий, цветов и конфессий, одним словом. Ну а пуще всех тужатся те, кто в глаза меня ни разу не видел! Вещают так убедительно будто живут со мной по соседству. У одного аж фамилия подобающая. Соседовым величать велели. Второго — Кушанашвили зовут. Видимо, ему тоже куш за речи его отсыпали», - написала она.

Наргиз Закирова решительно настроена добиваться правды через суд.

"Уголовные дела - будут возбуждаться по каждому случаю клеветы, порочащей мою честь и достоинство! Ни одно высказывание, не подкреплённое доказательствами - не будет оставлено без внимания", - заявила она.

В Сети поддержали артистку.

"И правильно !!!!Давно пора !!!!А то эти .... уже совсем стыд потеряли ....Желаю Вам удачи !!!!!И пусть правда будет на вашей стороне", "На Соседова этого вообще без слез не взглянешь... "чудо" это везде свои "пять копеек" норовит вставить, видимо ещё хвост ему не прижимали, а давно пора", - пишут в комментариях.

Отметим, Соседов не обошел вниманием такие заявления Наргиз Закировой.

Он утверждает, что не знает, о чем идет речь. Соседов заявляет, что ничего не писал и не говорил о пожелавшей судиться с ним певице, пишет Teleprogramma.pro.

«Для меня это что-то странное. Может, у неё не всё в порядке с головой. Бывают разные ситуации. Это всё чушь и ерунда. Я про неё никогда и ничего не говорил. Понятия не имею, что и как случилось», — заявил критик.

Он отметил, что дает журналистам комментарии по разным поводам. При этом Соседов назвал ситуацию с Наргиз смешной.

«Она собирается подавать иск на частный разговор? Я могу в частном телефонном разговоре сказать, что хочу. Мы с ней лично не знакомы. Никогда не встречались», — добавил он.

По его словам, заявление Наргиз — абсурд и инсинуации, которые нельзя обсуждать всерьез.

Отметим, Сергей Соседов известен своими резкими высказываниями в адрес многих звезд.

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