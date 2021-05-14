Украинец уже в США

Боксер Василий Ломаченко показал свое питание перед боем с Масайоши Накатани

Как передает Politeka.net, новым снимком спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.

Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.

Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.