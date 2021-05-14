Боксер Василий Ломаченко показал свое питание перед боем с Масайоши Накатани
Как передает Politeka.net, новым снимком спортсмен поделился на своей страничке в Instagram.
Ранее боксер вместе со своим отцом и по совместительству тренером Анатолием Ломаченко, покинули Украину.
Василий в США продолжает подготовку к поединку с 32-летним японским бойцом Масайоши Накатани.
Ломаченко решил показать фото своего завтрака, который состоял из большого стейка и овощей, приготовленных на гриле.
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Фанаты пожелали украинцу не только приятного аппетита, но и удачи в предстоящем бою.
"А компот?", "Приятного, чемп", "Приятного аппетита Василий, набирайся сил, мы с тобой", "Стейк для чемпиона! Сражайся как чемпион, ешь как чемпион!", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, украинец сразится с Накатани 26 июня в Лас-Вегасе.
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