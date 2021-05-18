Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала себя в процессе примерки нового эффектного образа

Как известно, сейчас знаменитость находится в процессе развода с рэпером Канье Уэстом. Впрочем, это не мешает ей быть активной в соцсетях и радовать поклонников своими свежими фото. Как пишет Politeka.net, на этот раз модель поделилась в Инстаграм кадром из примерочной.

Так, Ким показала, как подбирает свой новый образ. Звезда стояла перед зеркалом в темно-коричневом платье из материала, напоминающего латекс. Обтягивающий наряд с короткой юбкой привлекал внимание к фигуре красотки благодаря большим вырезами на боках и спине, а также тесному декольте.

В руках у Кардашьян была ярко-желтая сумочка, а на ногах красовались босоножки из двух разных пар. Судя по подписи к фото, Ким не могла определиться, какой из них больше подходит к ее образу. Стоит также отметить, что прическа модели была на удивление неаккуратной: ее волосы сильно растрепались на затылке.

«Какой босоножек?», - подписала снимок звезда.

Ее поклонники тут же принялись ставить лайки и комментировать фото.

«Королева», «Я тебя вижу», «Почему это самый сложный выбор за день для меня», «Подумала, что это Кортни», «Лучшее фото», «Люблю тебя», - пишут люди.

Напомним, почти холостячка Ким Кардашьян впечатлила пляжным фото в купальнике: "Хорошие флюиды".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".

Также Politeka писала, что почти холостячка Кардашьян подчеркнула красоту своих форм кожаным топом: "Потрясающе".