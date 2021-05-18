Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала себя в процессе примерки нового эффектного образа
Как известно, сейчас знаменитость находится в процессе развода с рэпером Канье Уэстом. Впрочем, это не мешает ей быть активной в соцсетях и радовать поклонников своими свежими фото. Как пишет Politeka.net, на этот раз модель поделилась в Инстаграм кадром из примерочной.
Так, Ким показала, как подбирает свой новый образ. Звезда стояла перед зеркалом в темно-коричневом платье из материала, напоминающего латекс. Обтягивающий наряд с короткой юбкой привлекал внимание к фигуре красотки благодаря большим вырезами на боках и спине, а также тесному декольте.
В руках у Кардашьян была ярко-желтая сумочка, а на ногах красовались босоножки из двух разных пар. Судя по подписи к фото, Ким не могла определиться, какой из них больше подходит к ее образу. Стоит также отметить, что прическа модели была на удивление неаккуратной: ее волосы сильно растрепались на затылке.
«Какой босоножек?», - подписала снимок звезда.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого"
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
"Я за всю жизнь такого не видела": Украину накрыла мощная стихия с градом, видео
Заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…»
Ее поклонники тут же принялись ставить лайки и комментировать фото.
«Королева», «Я тебя вижу», «Почему это самый сложный выбор за день для меня», «Подумала, что это Кортни», «Лучшее фото», «Люблю тебя», - пишут люди.
Напомним, почти холостячка Ким Кардашьян впечатлила пляжным фото в купальнике: "Хорошие флюиды".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".
Также Politeka писала, что почти холостячка Кардашьян подчеркнула красоту своих форм кожаным топом: "Потрясающе".