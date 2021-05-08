Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая находится в бракоразводном процессе, порадовала видом в купальнике

На пышнотелую знаменитость в Инстаграм подписаны 219 миллионов человек. И 8 мая модель, которая прославилась после реалити- шоу "Семейство Кардашьян", показала своей большой аудитории пляжный снимок, передает Politeka.net.

На кадре знаменитость позирует в черном интересном купальнике, на фоне тропического пейзажа. Звезда соблазнительно оперлась на бревно, подняв свою ножку и подставив пышное тело к солнцу, а ее волосы спутанными прядями развевались на ветру.

«Майский день», - назвала Ким свое фото.

Такая публикация не осталась без внимания поклонников модели.

Меньше чем за час она собрала свыше 600 тысяч лайков, кроме того, в соцсетях принялись комментировть увиденное.

"Королева",

"Хорошие флюиды для всех, кто это читает",

"Фантастическая",- пишут в сети.

Ранее мы писали, Ким позировала в зеленом платье необычного кроя. Наряд казался рваным и созданным из разных лоскутов ткани. Верх напоминал боди, а тонкий поясок подчеркнул талию.

Звезда повернулась к камере боком, показывая места, благодаря которым прославилась.

"Я хранила это платье на каникулы, но я думаю, можно показать сейчас", - написала Кардашьян.

Напомним, почти холостячка Ким Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами.

А еще Politeka сообщала, Почти холостячка Ким Кардашьян без стыда показала, что спрятала под халатиком.

Также Politeka писала, Почти холостячка Ким Кардашьян в мини-бикини использовала последний аргумент.