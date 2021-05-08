Американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая находится в бракоразводном процессе, порадовала видом в купальнике
На пышнотелую знаменитость в Инстаграм подписаны 219 миллионов человек. И 8 мая модель, которая прославилась после реалити- шоу "Семейство Кардашьян", показала своей большой аудитории пляжный снимок, передает Politeka.net.
На кадре знаменитость позирует в черном интересном купальнике, на фоне тропического пейзажа. Звезда соблазнительно оперлась на бревно, подняв свою ножку и подставив пышное тело к солнцу, а ее волосы спутанными прядями развевались на ветру.
«Майский день», - назвала Ким свое фото.
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Такая публикация не осталась без внимания поклонников модели.
Меньше чем за час она собрала свыше 600 тысяч лайков, кроме того, в соцсетях принялись комментировть увиденное.
"Королева",
"Хорошие флюиды для всех, кто это читает",
"Фантастическая",- пишут в сети.
Ранее мы писали, Ким позировала в зеленом платье необычного кроя. Наряд казался рваным и созданным из разных лоскутов ткани. Верх напоминал боди, а тонкий поясок подчеркнул талию.
Звезда повернулась к камере боком, показывая места, благодаря которым прославилась.
"Я хранила это платье на каникулы, но я думаю, можно показать сейчас", - написала Кардашьян.
Напомним, почти холостячка Ким Кардашьян с подружкой в тонких полосках бикини померились сочными изгибами.
А еще Politeka сообщала, Почти холостячка Ким Кардашьян без стыда показала, что спрятала под халатиком.
Также Politeka писала, Почти холостячка Ким Кардашьян в мини-бикини использовала последний аргумент.