Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась, как загорает в бикини

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм обворожительная красотка похвасталась яркими кадрами с отдыха на берегу моря.

В кадре Ким вместе со своей подругой Стефани Шеперд отдыхает на берегу моря, окунув ноги в морские волны. Девушки откинули головы назад, подставляя свои шикарные тела солнечным лучам. Волны нежно ласкают их стопы, красотки полностью расслаблены, а изгибы заставляют мужчин сглатывать слюнки.

Красотки одеты в бикини, которые на них выглядят очень аппетитно, благодаря сочным формам моделей.

Кардашьян и ее подружка опрокинули головы, закрыв глаза. Фотограф сделал снимок сверху вниз, показав главные достоинства девушек, благодаря чему они привлекают к себе всеобщее внимания.

Шикарное фото не осталось без внимания миллионной армии поклонников Каим Кардашьян. Фаны прокоммент ировали снимок:

"Вы очень прекрасны", "Что с тобой сегодня происходит? 😈❤️", "Мои любимые❤️, люблю это! 😍🥰", "Я медленно снимаю трусики😍", "Wawoooo🔥🔥", "ОЧЕНЬ ГОРЯЧО!", "💕💕Я в восторге, прекрасные!", "❤️ моя любовь", "Удивительные королевы❤️🔥", - написали поклонники.

Недавно Ким решила показать себя в простой домашней обстановке. Она поделилась видео из своей гардеробной и похвасталась коллекцией белья собственного бренда. Для демонстрации своего «богатства» Ким надела комплект простого и комфортного черного белья, а также легкий халатик сверху.

Напомним, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян в мини-бикини использовала последний аргумент: "Верни меня".

Как сообщала Politeka почти "холостячка" Ким Кардашьян в белье и халатике засветила неидеальный животик на домашних кадрах: "в жизни не такой..."

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян в крохотном бикини показала свою главную гордость, развалившись в гамаке: "Бронзовая богиня"