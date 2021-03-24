Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как расслабляется в гамаке

Как сообщает Politeka.net, фигуристая красотка поделилась яркими кадрами с отдыха на своей странице в Инстаграм.

На фото можно увидеть, как Ким отдыхает от своей насыщенной жизни, беспечно развалившись в гамаке, натянутым прямо в море, над самой водой. Красотка одета в простой черный купальник-бикини, который на ней выглядит все равно очень эффектно благодаря ее впечатляющей фигуре.

Кардашьян закинула одну руку за голову, а также надела очки, чтобы солнце не светило ей в глаза. На таком фото хорошо видна загорелая фигура модели, благодаря которой она и привлекает к себе всеобщее внимания.

Поклонники Ким пришли в восторг от ее снимков. Всего за пару часов ее пост набрал более 2 миллионов лайков и множество комментариев.

«Восхитительная!», «Мне нужен отпуск», «Хочу тоже там оказаться», «Пожалуйста, будь моим капитаном», «Почему ты такая красивая?», «Рай», «Бронзовая богиня», - пишут люди.

Отметим, что несмотря на беззаботные фото, сейчас Кардашьян переживает не самый легкий период, ведь ей предстоит развод с ее мужем, рэпером Канье Уэстом.

Ранее мы писали, что Ким поделилась фото, на котором позировала в облегающем купальнике с крупными вырезами по бокам, обнажающими тело.

Оголенная грудь рисковала выпасть из купальника, но это, видимо, нисколько не смущало знаменитость.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян показала свои знаменитые объемы в вырезах бесстыжего купальника: "Как ты прекрасна".

Как сообщала Politeka, подвыпившая Кардашьян в бикини забыла о приличиях и залезла на стол с бокалом в руках.

Также Politeka писала, что беззаботная Ким Кардашьян в микро-бикини встала на руки, едва не засветив срамоту.