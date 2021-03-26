Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала бесконечные запасы своего нижнего белья и удивила откровенными кадрами

Известная красотка, которая сейчас готовится к разводу со своим мужем Канье Уэстом, поделилась новыми кадрами в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Ким решила показать себя в простой домашней обстановке. Она поделилась видео из своей гардеробной и похвасталась коллекцией белья собственного бренда. Для демонстрации своего «богатства» Ким надела комплект простого и комфортного черного белья, а также легкий халатик сверху.

При этом, видео оказалось с минимумом обработки, поэтому зрители могут оценить, как выглядит фигура звезды без тонны фильтров и ретуши. Судя по этим кадрам, в жизни животик Кардашьян не такой плоский, как на гламурных фото.

Модель также засветила свое лицо без макияжа.

Поклонники Кардашьян в комментариях тут же принялись засыпать красотку комплиментами.

Ранее мы писали, что Ким опубликовала фото, на котором предстала в коротком топике с большим вырезом, из которого выставился пышный бюст.

Также модель обтянула свои пышные бедра полупрозрачной юбочкой.

На других кадрах Ким купалась в бассейне, а также сверкнула своей знаменитой фигурой в бикини в компании сестер, Кортни и Кайли.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян показала свои знаменитые объемы в вырезах бесстыжего купальника: "Как ты прекрасна".

Как сообщала Politeka, подвыпившая Кардашьян в бикини забыла о приличиях и залезла на стол с бокалом в руках.

Также Politeka писала, что беззаботная Ким Кардашьян в микро-бикини встала на руки, едва не засветив срамоту.