Известная модель Ким Кардашьян показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян сейчас в центре внимания всех СМИ, ведь эталон красоты собралась развестись с мужем Канье Уэстом. Слухи о разрыве пары ходили давно, но официально подтвердили представители семьи только сейчас.

На новом фото красотка показалась в мини-бикини, позируя у бассейна. Образ Ким дополнила стильными очками и платком на голове. Девушка частично стояла в воде, демонстрируя роскошную фигуру.

"Верни меня", - довольно загадочно подписала снимок Ким.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Меня тоже!! Лучшая поездка!", "Королева", "Возьми меня с собой", "Одна ласточка не делает лета", "Ким, знаешь что, у тебя есть эта штука ... эта штука ...", "Тебе слишком рано", "Почему они выглядят отредактированными".

Мы писали, что почти "холостячка" Ким Кардашьян в белье и халатике засветила неидеальный животик на домашних кадрах.

На этот раз Ким решила показать себя в простой домашней обстановке. Она поделилась видео из своей гардеробной и похвасталась коллекцией белья собственного бренда.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян вместе с горячими сестричками показала свои прелести солнышку

А еще Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян в крохотном бикини показала свою главную гордость, развалившись в гамаке

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