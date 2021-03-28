Известная модель Ким Кардашьян показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян сейчас в центре внимания всех СМИ, ведь эталон красоты собралась развестись с мужем Канье Уэстом. Слухи о разрыве пары ходили давно, но официально подтвердили представители семьи только сейчас.
На новом фото красотка показалась в мини-бикини, позируя у бассейна. Образ Ким дополнила стильными очками и платком на голове. Девушка частично стояла в воде, демонстрируя роскошную фигуру.
"Верни меня", - довольно загадочно подписала снимок Ким.
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Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:
"Меня тоже!! Лучшая поездка!", "Королева", "Возьми меня с собой", "Одна ласточка не делает лета", "Ким, знаешь что, у тебя есть эта штука ... эта штука ...", "Тебе слишком рано", "Почему они выглядят отредактированными".
Мы писали, что почти "холостячка" Ким Кардашьян в белье и халатике засветила неидеальный животик на домашних кадрах.
На этот раз Ким решила показать себя в простой домашней обстановке. Она поделилась видео из своей гардеробной и похвасталась коллекцией белья собственного бренда.
Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян вместе с горячими сестричками показала свои прелести солнышку
А еще Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян в крохотном бикини показала свою главную гордость, развалившись в гамаке
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