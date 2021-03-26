Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, показала несколько интересных кадров
Звезда снимается в реалити-шоу и фотосессиях, занимается бизнесом, воспитывает детей, а также не забывает вести соцсети, пишет Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена не только сама, но с сестрами и детьми с их огромным автопарком с джипами и спорткарами
На одном из представленных снимков Ким предстала в коротком топике с большим вырезом, из которого выставился пышный бюст.
Также модель обтянула свои пышные бедра полупрозрачной юбочкой.
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На других кадрах Ким купалась в бассейне, а также сверкнула своей знаменитой фигурой в бикини в компании сестер, Кортни и Кайли.
Девушки показывали свои формы, понежившись в лучах солнца.
За восемь часов публикация собрала более одного миллиона лайков и много комментариев.
"Чертовски красивая малышка", "Самые вкусные девушки!❤️❤️❤️", "Вы все идеальны 🔥🙌", "Убийственный вид", "Ты красавица, Ким, и твои дети тоже", "Да, мои крошки горячие", - написали пользователи сети.
Отметим, кожа у Ким Кардашьян и ее сестер на самом деле светлее, чем мы привыкли видеть. Оказывается, звезды постоянно пользуются средствами автозагара.
Красотка раскрыла секрет, чтобы кожа была, как у нее перед использованием "тонировки" следует очистить кожу с помощью скраба.
Кроме того, нужно хорошо питаться для здоровья кожи.
Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.
Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".
Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.