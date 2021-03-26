Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, показала несколько интересных кадров

Звезда снимается в реалити-шоу и фотосессиях, занимается бизнесом, воспитывает детей, а также не забывает вести соцсети, пишет Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала несколько кадров, на которых запечатлена не только сама, но с сестрами и детьми с их огромным автопарком с джипами и спорткарами

На одном из представленных снимков Ким предстала в коротком топике с большим вырезом, из которого выставился пышный бюст.

Также модель обтянула свои пышные бедра полупрозрачной юбочкой.

На других кадрах Ким купалась в бассейне, а также сверкнула своей знаменитой фигурой в бикини в компании сестер, Кортни и Кайли.

Девушки показывали свои формы, понежившись в лучах солнца.

За восемь часов публикация собрала более одного миллиона лайков и много комментариев.

"Чертовски красивая малышка", "Самые вкусные девушки!❤️❤️❤️", "Вы все идеальны 🔥🙌", "Убийственный вид", "Ты красавица, Ким, и твои дети тоже", "Да, мои крошки горячие", - написали пользователи сети.

Отметим, кожа у Ким Кардашьян и ее сестер на самом деле светлее, чем мы привыкли видеть. Оказывается, звезды постоянно пользуются средствами автозагара.

Красотка раскрыла секрет, чтобы кожа была, как у нее перед использованием "тонировки" следует очистить кожу с помощью скраба.

Кроме того, нужно хорошо питаться для здоровья кожи.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.

Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.