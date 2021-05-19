Популярная американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свою фигуру в оригинальном наряде, забираясь в машину

40-летняя красотка, которая сейчас находится в процессе развода со своим мужем, рэпером Канье Уэстом, поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Ким решила показать поклонникам свой новый образ. И хотя знаменитость известна своей любовью к откровенным нарядам и фотосессиям с минимумом одежды, новый лук оказался странным даже для нее.

На снимках Кардашьян позировала в кожаных штанах, которые облегали ее знаменитые формы, а также в оригинальной оранжевой блузе. Ее главной особенностью стали полностью открытые бока.

На одном из кадров Ким запечатлена как раз боком. В этот момент она садилась в машину. На этом фото внимательные поклонники смогли рассмотреть фигуру звезды с непривычного ракурса.

«Главный герой», - подписала свои фото Кардашьян.

Ее фанаты тут же отреагировали на публикацию.

«Моя челюсть на полу», «Королева», «Ким, ты красивая», «Мне нужны эти кожаные штаны», «Ты такая идеальная», «Горячая и восхитительная», «Мой кумир», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ким показала, как подбирает свой новый образ. Звезда стояла перед зеркалом в темно-коричневом платье из материала, напоминающего латекс.

Напомним, Ким Кардашьян в латексном платье с большими вырезами показала себя в процессе примерки: «Сложный выбор».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в бикини померилась загорелыми формами с младшей сестричкой: "Вместе лучше".

Также Politeka писала, что почти холостячка Кардашьян подчеркнула красоту своих форм кожаным топом: "Потрясающе".