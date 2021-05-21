Певица мирового уровня Леди Гага (Стефани Джерманотта - настоящее имя) поделилась ужасающей правдой о себе Артистка с четырех лет занимается музыкой, а настоящая слава к артистке пришла в 2006 году, когда она стала сотрудничать с продюсером. Сейчас об артистке знает весь мир, она стала для некоторых настоящим кумиром. О звезде снимаются фильмы, в которых она делится деталями своей жизни. Так, на днях вышла "документалка" Опры Уинфри и принца Гарри "Я, которого вы не видите", пишет Сплетник. В фильме Леди Гага рассказала о страшных событиях, после которых она страдала от посттравматического стрессового расстройства.

По словам артистки, она стала жертвой изнасилования со стороны своего музыкального продюсера, имени которого не назвала, ведь не хочет встречаться с ним лицом к лицу.

Звезда поделилась, когда ей было 19 лет, она работала в индустрии. Продюсер потребовал снять с себя одежду, но Стефани отказала ему. В ответ тот заявил, что сожжет все ее записи. Продюсер продолжал просить ее, а Леди Гага застыла и не помнит, что было дальше. Артистка чувствовала сильную боль, а потом онемела.

В течение нескольких недель после пережитого звезда была больна.

"Я поняла, что это была та же самая боль, которую я испытала, когда человек, изнасиловавший меня, бросил меня беременной на углу. В доме моих родителей меня рвало и тошнило", - поделилась подробностями Джерманотта.

После этого продюсер держал взаперти на студии звукозаписи, и жестоко обращался с Леди Гагой несколько месяцев, а потом выгнал на улицу.

Певица занималась селфхармом, причиняя себе физические увечья, чтобы заглушить душевные страдания. Спустя годы звезда смогла избавиться от психологической травмы, благодаря помощи специалистов.

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