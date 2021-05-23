Телезвезда, молодая бизнесменша и популярная модель Кайли Дженнер похвасталась модным образом
Молодая девушка уже добилась успеха и продолжает захватывать внимание аудитории не только своей рекламой косметики "Кайли", а также объявлением о создании коллекции купальников. Звезда также появляется на мероприятиях, интригуя нарядами.
У девушки довольно насыщенный график и хотя в Инстаграм она показывает кадры исключительно из вечеринок, отдыха у бассейна и развлечений с дочерью, о бизнесе, проблемах и личной жизни Кайли совсем не говорит. Поэтому ее стори перед вечерними мероприятиями считаются уже чем-то привычным.
В черном наряде с глубоким декольте и вырезом не оставит никого равнодушным. Кайли сама восхитилась новым стилем и покрутилась перед камерой с зеркалом, позволяя рассмотреть себя с разных сторон. Тонкая талия удачно была удачно подчеркнула узкой тканью.
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"Нет, ну вы видели, какое красивое?" - сказала Кайли после, записывая еще одно видео перед зеркалом.
Отметим, чтобы развиваться и дальше, Кайли решила создать коллекцию купальников довольно давно, поэтму даже успела отснять для напоминаний о своей идеи несколько фотосессий. На своей странице звезда также поделилась кадрами из последней фотосессии, в которой примерила образ роковой соблазнительницы в красном платье с фатином. Открытые плечи и вырез на бедре только придали Кайли смелого вида. Позируя рядом с байком, Дженнер изящно прогнулась, демонстрируя фигуру.
«Подружка и ее прекрасные изгибы!!; превосходно, вы будете дальше меняться; Есть ли здесь кто-нибудь, кому это нравится так же, как и мне? 😏; Я в восторге, дива❤😏 уже не леди, как прежде; очень грустно, хочется больше таких фото; прекрасно преобразилась❤️; оседлай коня, дорогая; Rowsss🔥; красный вам к лицу🍄; Первое мгновение бесподобно», - пишут в сети.
Напомним, Кайли Дженнер в ярком комбинезоне доказала, что ее фигура не хуже, чем у Ким: "Ох и эксперименты".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер выставила напоказ пышные формы в маленьком платье-ночнушке: "Скоро треснет".
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