Певица Лолита Милявская поделилась неожиданными личными подробностями

Как сообщает Politeka.net, известная российская артиста Лолита Милявская в YouTube-шоу «50 вопросов» заявила, что изменяла Александру Цекало во время их официального брака. Оказалось, что певица тайно встречалась с бандитом, а потом ушла к нему, разорвав свой брак.

Лолита Милявская и Александр Цекало прожили вместе почти 12 лет, а их отношения всегда были тесно связаны еще и с творчеством. В 90-е годы муж и жена выступали в составе кабаре-дуэте "Академия". Когда брак начал трещать по швам, а Лолита не получала от законного мужа необходимой ей поддержки, она завела отношения на стороне. Любовником звезды стал мужчина из криминальных кругов, к нему она вскоре и ушла, разорвав брак с Цекало.

"Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в этих переулках, и мы долго целовались. Я была замужем. Делала вид, что уходила гулять с собакой", - поделилась Милявская. Она также вспомнила, что это были самые красивые отношения в ее жизни. "Я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго добивался. Не могу сказать, что я все принимала. При мне никогда не было серьезных разговоров, он, наоборот, очень много старался сделать для меня, помочь мне", - отметила артистка.

Однако, счастье с бандитом продлилось не долго – ухажера Лолиты убили. "Его застрелили. Для меня это была большая трагедия, потому что я испытывала потребность в этой любви", - вспомнила певица. Она также добавила, что в свое время призналась Цекало в своей измене.

Напомним, 57-летней российской певице Лолите Милявской пришлось "старить" лицо, артистка напугала фанатов внешним видом: "Если случайно увидишь...".

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