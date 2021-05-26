Погода в Украине 26 мая обрадует резким потеплением практически во всех регионах

Как пишет Politeka.net, в среду погода наконец-то наладится. Дожди задержатся лишь в нескольких областях, а во всех остальных регионах потеплеет до летней температуры. Теплее всего будет в восточных и южных областях, а вот западные области пока не будут поспевать за потеплением.

На Западе температура будет сохраняться в пределах 19-21 градусов. Дожди ненадолго отступят, оставшись лишь в Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой областях. Теплее всего в среду будет в Тернопольской области. Там температура поднимется до 22 градусов тепла.

В центральных областях будет немного теплее, чем на Западе. Дожди ожидаются в Киевской и Житомирской областях. Температура в Центре будет колебаться от 21 до 25 градусов в зависимости от региона.

В южных областях 26 мая ожидается 22-27 градусов тепла. В Херсонской области будет намного теплее, чем на Одесчине. Осадков не ожидается.

По-летнему теплая погода ожидается в восточных областях. Там столбики термометра прогреются до 23-27 градусов. Теплее всего будет в Днепропетровской и Запорожской областях.

Стоит отметить, что уже через день дожди вновь вернуться на большую часть территории Украины.

Напомним, что погода окончательно слетит с катушек, дожди и жара сойдутся в центре Украины: к чему готовиться.

А еще Politeka писала, что антициклон вытеснит дожди и грозы из Одессы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka сообщала, что лето начнется с холода: погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".