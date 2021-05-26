Астролог Павел Глоба предупредил об опасном периоде

По словам специалиста, до конца лета стоит быть осторожней четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Лев

Рожденным под этим созвездием Глоба советует быть более бдительным в общении с близкими и друзьями. По его словам, ваши необдуманные поступки могут негативно повлиять на их отношение к вам. Кроме того, специалист рекомендует до конца лета поберечь здоровье.

Дева

Глоба уверяет, что под конец весны вы должны все чаще решаться на компромиссы как на работе, так и в личной жизни. Также не будет лишним позаботится о физическом состоянии.

Скорпион

Представителей этого знака Зодиака Глоба предупреждает о возможных травмах и неурядицах на работе. Осторожно пользуйтесь электрическими приборами, а строительством лучше пока не заниматься вовсе.

Козерог

Непростая неделя ждет и рожденных под этим созвездием. Астролог рекомендует посвятить себя близкому человеку. По словам Глобы, ваша вторая половинка может затаить обиду, которая плачевно обернется для ваших отношений.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.

Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.