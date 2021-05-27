Астролог Павел Глоба предупредил о проблемном периоде в начале лета
По словам специалиста, до конца лета стоит быть осторожней четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Стрелец
Рожденные под этим созвездием в первые недели лета должны тщательней выбирать свой круг общения. По словам специалиста, велика вероятность встреть старого знакомого, общение с которым не закончится ничем хорошим.
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Телец
Представителям этого знака Зодиака придется балансировать между работой и близкими. В этот период Глоба советует быть Тельцам более сдержанными.
Скорпион
Вы можете создать себе проблемы сами, если будете бросаться обещаниями, которые даже в теории не можете сдержать. По словам астролога, вы не должны в начале лета пытаться уладить чьи-то проблемы.
Рыбы
Рожденным под этим созвездием астролог рекомендует избегать конфликтов с родными и близкими.
Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.
Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.