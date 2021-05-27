45-летняя известная актриса и режиссер Анджелина Джоли за многие годы на публике ничуть не изменилась

Образами и в целом внешним видом актрисы интересуются миллионы фанатов, ведь Джоли имеет уникальную внешность и очень стройное тело. Идеальные скулы ставят в пример косметологи, а тонкую талию ходят заполучить многие худеющие. Сама Джоли неоднократно утверждала, что не сидит на жестких диетах.

Как можно заметить на архивном фото, которым поклонники решили восхититься недавно в Инстаграм, Джоли и правда выглядит стройной и необычно ухоженной. И хотя часто ее обвиняют в том, что она слишком мало ест и слишком худая, коллеги звезды и даже ее тренер уверяют: все дело в сбалансированном питании с молодых лет.

В маленьком черном наряде с блестками Анджелине удалось обратить внимание на изящные руки, а не только на выпирающие ключицы или, конечно же, идеальный профиль.

Чтобы иметь всегда такую подтянутую и упругую кожу, Джоли придерживается некоторых правил. К примеру, она не ест жирные продукты, предпочитает нежирные белки (курица, рыба, бобовые), избегает крахмала, но не отказывается от овощей и цельнозерновых продуктов. Также Джоли все еще занимается спортом, но тщательно избегает камер и не афиширует это.

«Какая женщина 😍🔥; это опасный бунт😍 новый вид пытки; разве можно так? загляденье❤️; малышка балуется; Она просто прекрасный ангел, у нее такое красивое от природы свечение 💖; она пример, а не наказание; растягиваем удовольствие; позиция искушения; занятно», - пишут под фото.

Джоли является очень популярной актрисой. Но красотка практически не появляется на публике после того, как развелась с Бредом Питтом, а также не ведет социальные сети. Но фанаты не забывают сногсшибательную красотку и активно развивают фан-группы в Инстаграм.

Так, на одном из подобных аккаунтом, появилась новая фотография девушки. Джоли была в наряде на тоненьких бретельках, позируя крупным планом. Распущенные волосы, яркий мейкап и серьги сделали образ Анджелины настолько бесподобным, что трудно красотке дать даже 20 лет.

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