Астролог Павел Глоба определил счастливчиков

По словам специалиста, денежная удача удивит троих представителей Зодиакального круга перед началом лета, передает Slovofraza.

Близнецы

Рожденным под этим созвездием Глоба советует не терять надежду заработать. По словам астролога, вас ожидает очень выгодная сделка на роботе, которая значительно повлияет на ваш бюджет.

Рак

Представителей этого знака Зодиака также ожидает приятное и, что самое главное, выгодное предложение. В то же время Глоба предупреждает, что для достижения делаемых результатов в финансовой сфере Раки должны распоряжаться деньгами самостоятельно и не позволять это делать другим.

Дева

Среди денежных везунчиков оказались и Девы. Как говорит астролог, у вас появится новый источник прибыли, не исключено, что с ним вам помогут новые или старые знакомые. Также астролог предупреждает, что В скором времени вам может понадобиться помощь друзей в работе.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.

Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.