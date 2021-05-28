Певица Тина Кароль не постеснялась показать себя в чувственных образах во время съемки на постели

Чтобы как можно чаще привлекать внимание к себе, Кароль не сидит на месте. Певица уже выпустила свою линейку духов, помады, капсульную коллекцию обуви, стала рекламным представителем нескольких брендов.

Теперь звезда устроила постельную фотосессию в связи с очередными тематическими съемками, связанными с сотрудничеством вместе с новым брендом. В белой рубашке и цветком в руках Тина превратилась в нежную кокетку.

«Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна», - сказано в подписи.

Фанаты ответили: «Это мило, чтобы быть правдой; Прям нежность-нежность💕; Красиво и нежно; невыносимо хорошо; хватает всего и сразу».

36-летняя звезда, как известно, в последнее время активно продвигает в Сети свой мерч - от детской одежды до ароматов и постельного белья для дома. В новом посте чуть ранее в своем микроблоге в Инстаграм Кароль похвасталась очередной серией натуральных товаров.

"Постель Tina Karol and Home ME — это о любви к себе. Если ты относишься к своему телу бережно, оно отвечает тебе взаимностью. Поэтому я выбираю постель из натурального бамбука и шёлка", - говорится в сообщении.

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