Украинская певица Тина Кароль предстала в нежном образе, рассказав, что приготовила для своих поклонников

Артистка активно занимается творчеством, а также делает интересные коллаборации, передает Politeka.net. Тина уже представила колготки и платочки, сделанные совместно с разными брендами.

Теперь же певица представила нежное постельное белье. В новом посте певица позировала в белоснежной рубашке, которую распахнула, а также укутавшись в одеяло.

Звезда рассказала, что белье сделано из нежного материала, который не оставляет заломов на лице после сна.

"Приятная атмосфера, тишина, свежий воздух и уютная постель, которая нежно укутывает твое тело...", - написала Кароль.

В "личном" видео артистка рассказала, как заботится о себе. Так, Кароль питается полезной пищей, спит на мягком белье, окружает себя интересными людьми, занимается осмысленным творчеством, упражняется в спорте только в меру, путешествует, чтобы расширить свой кругозор, а на все остальное она не хочет тратить свое время.

За два часа пост собрал более 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Сводишь меня с ума красиво🏹❤️", "какая ты красивая", "Красавица и такой пример замечательный для подрастающего поколения, ваш вклад в культуру бесценен, браво Тиночка❤️", "Очень красивая, нежная) Настоящая женщина ❤️", "оу😍 восхищаюсь💗✨", "Очень нежная и чувственная. Лучшая, будь счастлива😍😍😍", "Такая нежная… наш котёночек", - написали пользователи сети.

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