Певица Тина Кароль может показать себя без макияжа и фильтров, получив множество положительных отзывов

За последние несколько месяцев Тине Кароль удалось удивить аудиторию множественными сменами образов: от перевоплощения в куклу-барки на шоу «Липсинк-батл» до бунтарского лука смелой диве в кожаном наряде с сеточкой.

Чтобы избавиться от однообразного образа скромной леди, Тина решила показывать себя разную.

Тем не менее, в реальной жизни артистка остается собой и не боится также продемонстрировать, что без макияжа и украшений она может быть такой же привлекательной и смелой, как и на съемках клипа. После рабочего дня уставшая артистка показалась на камеру. В недавнем домашнем ролике Кароль предстала с простом луке и с легкой улыбкой, показывая чистое лицо.

«Красавица😍; Такая другая, красавица❤️; Никогда не перестану восхищаться её красотой 😭; Как же Тине круто с прямыми волосами и с таким мэйком))); Классная зайка!!!❤; Супер вид - а чём дума, взгляд как сверло ☺; Очень красивая, Тина🔥❤; Во всех изменениях лучшая😍; Красивая🔥ну хорошо очень красивая 🔥❤; так изменилась😍 Такая другая Тина❤️», - восхищенно подмечают в сети.

До этого Кароль устроила постельную фотосессию в связи с очередными тематическими съемками, связанными с сотрудничеством вместе с новым брендом. В белой рубашке и цветком в руках Тина превратилась в нежную кокетку.

«Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна», - сказано в подписи.

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