Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк», известная украинская гимнастка Даша Ульянова впечатлила поклонников своей гибкостью, показав атмосферное фото с Сейшельских островов
24-летняя красотка, которой удалось покорить Макса Михайлюка на «Холостяке», активно ведет свою страничку в Инстаграм. И хотя отношения Даши с бывшим «холостяком» закончились очень быстро, после шоу у девушки появилось множество новых поклонников, которые продолжают следить за ее жизнью.
Недавно Ульянова отдыхала на Сейшельских островах. Она уже вернулась в Украину, однако продолжает делиться снимками из путешествия. Как сообщает Politeka.net, одно из таких фото Даша опубликовала в своем Инстаграм на ночь глядя.
На снимке она позирует в купальнике бикини на яхте. Девушка стоит, выгнув спину и закинув голову, демонстрируя отличную растяжку и идеальную фигуру. За ней виднеется море, остров и красочный закат.
«В 11 часов ночи я поняла, что это фото должно быть в ленте», - подписала снимок Ульянова.
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Ее подписчики тут же отреагировали на пост.
«А где ты брала такой позвоночник?», «Очень никогда не сомневайся, ты прекрасна», «Божественная», «Пластика огонь», «Как-будто ты поломалась», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Даша появилась на пост-шоу «Холостяк».
Ульянова пришла в длинной рубашке, подчеркнув талию поясом и в полупрозрачных велосипедках.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.
Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".