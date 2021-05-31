Джо Лара, звезда телесериала «Тарзан: Эпические приключения», погиб в субботу в возрасте 58 лет
Актер вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла, сообщает The Hollywood Reporter.
Самолет C501 упал в озеро Перси Прист недалеко от Смирны, штат Теннесси, после вылета из аэропорта округа Смирна-Резерфорд около 11 часов утра, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.
По данным спасателей, выживших нет.
«Наши усилия перешли от усилий по спасению к усилиям по восстановлению… Мы больше не… ищем живых среди жертв», - заявил на пресс-конференции капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс.
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Среди тех, кто был на борту с Ларой, была его жена, писатель и диетолог Гвен Лара. Они поженились в 2018 году.
Уильям Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Начинал моделью, прежде чем он получил главную роль в телефильме канала CBS «Тарзан» в 1989 году на Манхэттене, в котором Король джунглей в Нью-Йорке пытался спасти своего шимпанзе, Гепарда.
Затем он сыграл персонажа Эдгара Райса Берроуза в сериале 1996-97 годов «Тарзан: Эпические приключения», снятом в Южной Африке. Он также продюсировал эту серию.
Лара также появлялсь в таких боевиках, как «Закатная жара» (1992), «Американский киборг: стальной воин» (1993), «Последнее равноденствие» (1995) и Судный день (2000), а также в сериалах, в том числе «Спасатели Малибу» и «Конан».
Он играл на гитаре и выпустил альбом Joe Lara: The Cry of Freedom в 2009 году.
У актера осталась дочь Лиана.
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