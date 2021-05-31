Джо Лара, звезда телесериала «Тарзан: Эпические приключения», погиб в субботу в возрасте 58 лет

Актер вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла, сообщает The Hollywood Reporter.

Самолет C501 упал в озеро Перси Прист недалеко от Смирны, штат Теннесси, после вылета из аэропорта округа Смирна-Резерфорд около 11 часов утра, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.

По данным спасателей, выживших нет.

«Наши усилия перешли от усилий по спасению к усилиям по восстановлению… Мы больше не… ищем живых среди жертв», - заявил на пресс-конференции капитан службы спасения округа Резерфорд Джошуа Сандерс.

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Tarzan Star Joe Lara and his Wife Gwen Shamblin Lara have died in a plane crash in a lake near Nashville, USA.#JeffAndClydeOnHot pic.twitter.com/QVjDYCLpX0 — Katiba Clyde (@VDJClyde) May 31, 2021

Среди тех, кто был на борту с Ларой, была его жена, писатель и диетолог Гвен Лара. Они поженились в 2018 году.

Tarzan Star Joe Lara and Wife Gwen Shamblin Lara Dead in Plane Crash https://t.co/amxZ2jIxBg — E! News (@enews) May 30, 2021

Уильям Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Начинал моделью, прежде чем он получил главную роль в телефильме канала CBS «Тарзан» в 1989 году на Манхэттене, в котором Король джунглей в Нью-Йорке пытался спасти своего шимпанзе, Гепарда.

Затем он сыграл персонажа Эдгара Райса Берроуза в сериале 1996-97 годов «Тарзан: Эпические приключения», снятом в Южной Африке. Он также продюсировал эту серию.

Joe Lara, Star of ‘Tarzan: The Epic Adventures,’ Dies in Plane Crash at 58 https://t.co/OmDl5MPaya — The Hollywood Reporter (@THR) May 30, 2021

Лара также появлялсь в таких боевиках, как «Закатная жара» (1992), «Американский киборг: стальной воин» (1993), «Последнее равноденствие» (1995) и Судный день (2000), а также в сериалах, в том числе «Спасатели Малибу» и «Конан».

Он играл на гитаре и выпустил альбом Joe Lara: The Cry of Freedom в 2009 году.

У актера осталась дочь Лиана.

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