Голливудская актриса Анджелина Джоли примерила соблазнительный образ
Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли любит примерят массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних платьев.
В этот раз она предстала перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе. Снимок актрисы в новом образе появился в одном из ее фан-аккаунтов в Instagram.
Анджелина Джоли позирует в изысканных украшениях: длинные зеленые сережки. Локоны на волосах Джоли зачесала назад в нежную укладку. Звезда не смотрит в кадр, а мимо, додавая образу еще большей загадочности. Интересно, что на фото не видно, в каком наряде знаменитость. Скорее всего это шикарное платье под которое подобраны серьги.
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Макияж у знаменитости легкий, выделены глаза "смоуки айс" и губы одновременно. Макияж получился незаметный, только чтобы подчеркнуть ее природную красоту. Актриса позирует с восхитительной, сказочной улыбкой и сияющим видом. Видно, что Джоли счастлива.
Пользователи сети восхищаются фото и купают актрису в комплиментах. Поклонники Джоли отмечают, что певица вдохновляет и заряжает позитивомкаждым своим появлением в соцсетях.
" Ты, супер👍👍👍😍😍😍 ", "Доброе утро, красиво, как всегда, очень красиво", "Какая милая и красивая улыбка", " Шикарна", "Идеально".
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
А еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли в откровенной блузке забыла прикрыть пышное декольте.
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