Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк», известная украинская гимнастка Даша Ульянова показала улыбку мечты

Не секрет, что улыбка Даши Ульяновой стала ее своеобразной изюминкой. Девушка выделяется не только стройной фигурой, идеальной гибкостью и длинными локонами, но еще и пухлыми губами.

Победительница «Холостяка 10» сразу честно сказала, что действительно сильно увеличила губы и не жалеет об этом. В этот раз Даша решила довести улыбку до совершенства. Показав белоснежные зубы, девушка рассказала, что решила исправить еще кое-что в себе.

«Ой, сообщения разрываются от вопросов: что же я сделала с собой, почему такая улыбка и тд… Я отвечаю, отбеливала я или нет и что с ними делала. Решила поставить виниры. Пока что это был макет, смотрели форму. Минутка откровений вообще, я давно очень хотела себе практически идеальную улыбку. Но мне казалось, что все нормально, а когда вот примерила на себе эту «улыбку», я просто не могу передать словами, как была рада», - рассказала Даша в Стори.

Недавно Ульянова отдыхала на Сейшельских островах. Она уже вернулась в Украину, однако продолжает делиться снимками из путешествия. Одно из таких фото Даша опубликовала в своем Инстаграм на ночь глядя.

На снимке она позирует в купальнике бикини на яхте. Девушка стоит, выгнув спину и закинув голову, демонстрируя отличную растяжку и идеальную фигуру. За ней виднеется море, остров и красочный закат.

«В 11 часов ночи я поняла, что это фото должно быть в ленте», - подписала снимок Ульянова.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

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