Известная актриса и режиссер Анджелина Джоли празндует свое 46-летие, удивляя красотой поклонников

Как можно заметить, у звезды нет своей страницы в социальной сети Инстаграм. Поэтому в празндичный день фанаты поздравляют артистку постами, публикуя ее архивные фото из давных фотосессии и показывая новые, сделанные относительно недавно.

Сравнивая прошлую Джоли и ее теперь, многие могут заметить, что фактически все наряды знаменитости стали очень закрытыми, однообразными и даже скромными. Тем не менее, это не сказывается на ее привлекательности. От кокетки до скромной дивы актриса шла не один год.

Долгое время звезда не блистала на экранах и держалась подальше от прессы, но теперь артистка эпично вернулась с весьма впечатляющими ролями. Следующий громкий проект с участием Джоли - супергеройский фильм "Вечные" от киностудии Marvel. Многие были удивлены тому, как мастерски звезда перевоплощается на экране.

К примеру, ради тематического ролика Джоли пришлось выдержать весьма необычное испытание – артистка позировала с сотнями чел на теле, записывая обращение по поводу исчезновения насекомых и поднимая важную тему. Моложавый вид звезды был заметен и без косметики.

Также, как и в домашней фотосессии для модного журнала. И хотя Джоли уже не такая бунтарка, как раньше, она все еще удивляет фанатов:

«Ума Дива ❤; Красивая женщина; Поздравления из Испании. Когда твой следующий фильм? 🙌; какое великое чудо; превосходная женщина; Беллиссима ♥ ️; Анджелина, я люблю тебя больше всего, но ты такая превосходная; Ты такая красивая .... 😍».

В целом, фанаты сами создают группы, в которых делятся лучшими кадрами Джоли. При этом не забывают фанаты обсудить и сияющий вид актрисы. Даже с минимумом или без макияжа, как видно на кадре, звезде есть что показать.

И хотя Джоли не раз заявляла, что она воспринимает старость спокойно и не будет меняться, чтобы спрятать морщины, от ухода за собой актриса никогда не отказывается. Более того, чтобы иметь всегда такую подтянутую и упругую кожу, звезда всегда придерживается особых правил. Не ест жирные блюда, употребляет много белка и отказалась от вредного фаст-фуда, а также перешла на сбалансированное питание, в котором много овощей.

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