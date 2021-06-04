Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", рассказала о самом страшном событии в ее жизни

Как передает Politeka.net, в своем авторском шоу «Экзамен» Мария решилась на откровение. Она вытянула вопрос о самом ужасном событии в ее жизни, которое хочется забыть, как страшный сон. Ефросинина вспомнила, как ее старшая дочка Нана чуть не умерла во время катания на лыжах в Австрии.

«Ей было пять лет и она разбилась на лыжах. Она лежала, у нее по шлему стекала кровь из головы и она не двигалась. Я думала, что это все… но ее спасли. Шлем спас, кстати», - призналась телеведущая.

По ее словам, у Наны были повреждены все конечности. Она несколько месяцев провела в клинике, где ее спасали врачи. Телеведущая со слезами на глазах добавила, что с тех пор ни разу не была в горах.

Как известно, сегодня Нане уже 17 лет. Она предпочитает избегать активности в социальных сетях матери. В своих интервью Мария не раз признавалась, что ее дочь растет умной не по годам.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина, показала очаровательное фото с отдыха в Мексике, куда она с мужем отправилась отмечать свой 42-й день рождения.

Напомним, что Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".

Как сообщала Politeka, Ефросинина без макияжа и в халате удивила кадрами преображения: "Закос под 20-летних девочек".

Также Politeka писала, что Ефросинина растрогала признанием, что с ней произошло в Киеве после переезда: "С тобой я познала…".