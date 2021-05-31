Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", показала своє перевтілення

У свої 42 роки Єфросиніна вражає свіжим виглядом, повідомляє Politeka.net. Красуня тримає себе у відмінній формі, і при цьому вона ділиться кількома секретами, як їй це вдається.

Так, телеведуча снідає і обідає дуже щільно, таким чином ввечері можна собі дозволити щось легке. На думку Маші, до третьої години сповільнюються вуглеводні процеси, а люди наїдаються ввечері тільки тому, що вранці могли випити чашечку кави, наприклад, або обід пропустили.

Зірка зізнається, що сама неправильно харчувалася багато років, але потім змінила культуру харчування.

До слова, Єфросиніна неодноразово розповідала, що в 18 років вона була повною, а під час роботи на шоу "Підйом" її вага дійшла до максимальної позначки – 86 кг.

Зараз зірка струнка, а вигляд у неї завжди свіжий.

На одному зі своїх останніх відео зірка показала себе без макіяжу і в халаті. Її натуральна краса просто заворожувала, а пізніше красуня причепурилася, здивувавши кадрами перевтілення. Знаменитість виглядала стильно і молодіжно.

"На пляж🤘 🏻", - підписала вона кадри.

Публікація зібрала понад 500 переглядів і трохи коментарів. Коментатори прийшли в захват, написавши красуні приємні повідомлення.

"Бомба! 🔥 ", "Скажіть, будь ласка, ви курите?", "Красуня неймовірна👍 👍 👍"," клас", "Закос під 20 річних дівчаток, але навіщо ...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Єфросиніна заворожила кадрами переодягання на тлі ліжка: "на Машу можна дивитися вічно"

Як повідомляла Politeka, 42-річна Єфросиніна на пляжі хвалилася підтягнутою фігурою в купальнику: "ти світишся".

Також Politeka писала, Єфросиніна похвалилася своїм розкішним житлом в Мексиці:"Скринити можна і фотошпалери робити".