Телеведущая Маша Ефросинина, которая была тренером "Лиги Смеха", показала, как преображается

В свои 42 года Ефросинина впечатляет свежим видом, сообщает Politeka.net. Красотка держит себя в отличной форме, и при этом она делится несколькими секретами, как ей это удается.

Так, телеведущая завтракает и обедает очень плотно, таким образом вечером можно себе позволить что-то легкое. По мнению Маши, к трем часам замедляются углеводные процессы, а люди наедаются вечером только потому, что утром могли выпить чашечку кофе, например, или обед пропустили.

Звезда признается, что сама неправильно питалась много лет, но потом поменяла культуру питания.

К слову, Ефросинина неоднократно рассказывала, что в 18 лет она была полной, а во время работы на шоу "Підйом" ее вес дошел до максимальной отметки – 86 кг.

Сейчас звезда стройная, а вид у нее всегда свежий.

На одном из своих последних видео звезда показала себя без макияжа и в халате. Ее натуральная красота просто завораживала, а позже красотка принарядилась, удивив кадрами преображения. Знаменитость смотрелась стильно и молодежно.

"На пляж 🤘🏻", - подписала она кадры.

Публикация собрала более 500 просмотров и немного комментариев. Комментаторы пришли в восторг, написав красотке приятные сообщения.

"Бомба! 🔥", "Скажите, пожалуйста, Вы курите?", "Красавица невероятная 👍👍👍", "Класс", " Закос под 20- летних девочек, но зачем...", - написали пользователи сети.

Напомним, Ефросинина заворожила кадрами переодевания на фоне постели: "На Машу можно смотреть вечно"

Как сообщала Politeka, 42-летняя Ефросинина на пляже хвастнула подтянутой фигурой в купальнике: "Ты светишься".

Также Politeka писала, Ефросинина похвасталась своим роскошным жилищем в Мексике: "Скринить можно и фотообои делать".