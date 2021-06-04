Известная певица, экс-солистка ВИА Гры и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос подняла важную тему в своем микроблоге

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни в Instagram. В этот раз звезда решила приобщиться к важному социальному проекту, который посвящен борьбу с раком. Артистка опубликовала свой портрет, показав идеальный греческий профиль.

«Рада быть частью важного социального проекта «SkinScan. Я берегу свою кожу». Главная идея проекта (и выставки в TРЦ Dream Town), которую поддержали многие украинские звезды, – привлечь внимание к проблеме меланомы в Украине, которая растет и молодеет с каждым годом», - отметила звезда.

В комментариях Санте оставили массу приятных отзывов и слов благодарности.

«Очень Яркая и нереально красивая Санта. Любуюсь Вами», «Идеальный греческий профиль», «Красота», «Идеальна! Божественна!», «Вообще не понимаю, как можно быть такой красивой! Любуюсь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос поделилась кадрами с отдыха на Кипре. Певица выбрала для фото красивую локацию среди кустов цветущих роз. Звезда позировала в легком длинном платье, которое красиво легло по фигуре.

Напомним, что звезда "Танців з зірками" Димопулос в одной блузе напросилась на комплименты, показав ножки: "Невероятная".

Как сообщала Politeka, дочь победительницы "Танців з зірками" Димопулос растет голубоглазой красоткой, появилось фото: "Куколка".

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос стерла ноги в кровь: "Раны до сих пор...".