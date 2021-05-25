Співачка Санта Дімопулос показала яскравий кадр з подругою і поділилася спогадами з дня народження подруги
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи " ВІА Гра "і учасниця" Танців з зірками " Санта Дімопулос часто балує шанувальників яскравими фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня поїхала на Кіпр, щоб там відзначити свій день народження і виклала в своєму мікроблозі радісне фото з подругою, а в підписі до нього поділилася радісними спогадами про свято.
У підписі до фотографії Дімопулос розповіла про свято.
"Це було одне з найвеселіших і радісних свят. Спасибі, улюблена Шура Олійник і чарівник Вадим Келлер. П. С. рани на моїх ногах досі гояться від танців", - підписала радісне фото Санта.
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На новому знімку Санта відображена в нічному клубі після запальних танців в обнімку з подругою, вона витончено позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в легкій смугастій кофті і облягаючих штанях, образ підкреслив ідеальну фігуру зірки. Її волосся розсипалися локонами по плечах, а на обличчі легкий макіяж, вона пильно дивиться в камеру і обіймає свою подругу.
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