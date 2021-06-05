Известная модель Эмили Ратаковски в бежевом платье не постеснялась показать, как похудела

После родов Эмили прошло всего два с половиной месяца, однако звезда не только успела за это время привести себя в порядок, но еще и похудела до прежних размеров. Изначально Эмили не появлялась перед камерами и не показывала, как изменилась с появлением на свет ее первенца.

Однако с наступлением летнего сезона супермодель все чаще блистает на публике неожиданными образами. Не стало исключением и ее появление в нюдовом коротком платье на тонких лямках. Аккуратные босоножки, золотые украшения и дизайнерская сумочка завершили трендовый лук звезды.

А вот распущенные локоны и фактически полное отсутствие макияжа уже считаются чем-то вроде изюминки знаменитости, которая боится испортить лицо. Все внимание может быть обращено исключительно за изгибы знаменитости в таком наряде. Демонстрация рекордно быстро похудевшей фигуры после родов, не прошла бесследно. В сети активно обсуждают вид Эмили.

Как можно заметить, Ратаковски всегда весила довольно мало и при этом не утруждала себя спортом и сильными нагрузками. Тем не менее, даже не смотря на везение с генами, ей пришлось поработать над собой, прежде ем сбросить лишнее после рождения ребенка.

В белом платье, больше похожем на пижаму, звезда с гордостью подчеркнула пышные формы в декольте. А отсутствие макияжа сделало ее более привлекательной. Очень часто Ратаковски винили за увеличение губ, хотя она все и отрицает, а также подмечает, что она пока еще не готова совершать с собой косметических манипуляций.

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