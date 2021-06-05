Певица Настя Каменских заинтриговала соблазнительным видом в прозрачном топе-сеточке

Как сообщает Politeka.net, 34-летняя звезда поделилась у себя в Инстаграм своим новым образом. Как известно, Каменских очень любит эпатажные и эффектные наряды. Она не стесняется примерять даже весьма откровенные образы.

В этот раз Каменских предстала в обтягивающих кожаных штанах, которые подчеркнули ее округлые бедра. Прозрачная кофта-сеточка открыла взору нижнее белье звезды. Образ дополнили массивные украшения и оригинальный пояс.

«Куда бы вы отправились в таком наряде? В магазин за хлебом, встретить курьера или.. ваш вариант?», - подписала фото Настя, предложив поклонникам поиграть в игру.

В комментариях фанаты Каменских стали придумывать свои варианты, а также оставлять Насте комплименты. Не обошлось и без слов критики.

«В спальню мужа», «На стриптиз с ПТП) только танцует Настя», «На крутую фотосессию», «Ее так много везде, что аж тошнит. Слишком ставит из себя, будь попроще, и к тебе потянутся люди», «Кайфовая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских откровенно рассказала о потере отца. По словам певицы, когда умер папа, они с мамой пересматривая видео, отпускали его.

Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".

Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".