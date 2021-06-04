Співачка Настя Каменських відверто розповіла про взаємини з пасинком і з колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою
33-річна зірка вже другий рік у шлюбі з коханим чоловіком Потапом. У неї є пасинок-син Потапа Андрій від першого шлюбу з Іриною Горовою.
Про це Настя розповіла для програми " Вечеря з Дороті" на YouTube-каналі, передавати Politeka.net. За словами Насті Каменських, у неї дуже хороші стосунки з сином Потапа, він дуже схожий на тата, Творчий хлопчик.
"Прекрасно, він творчий хлопчик. Дуже-дуже схожий на Льошу, такий-такий складає. Знаєш, Льоша мріяв побудувати міні-кінотеатр-студію і звичайно там можна грати відеоігри. Кожні вихідні Льоша з сином рубається в ігри. Він часто приїжджає до нас в гості з ночівлею", - сказала Каменських.
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За словами виконавиці, всі хлопчики дуже близькі з мамами, але потім вони повторюють все за татами.
"Всі хлопчики дуже близькі до мам, але потім вони повторюють за татами-вони ж чоловіки. Льоша взагалі дуже класний приклад", - сказала Настя, а ось про відносини з Іриною Горовою Настя сказала дуже коротко:"у нас немає ніяких відносин".
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