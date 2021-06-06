Певица Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, разоткровенничалась о своих новых отношениях

Как известно, 36-летняя звезда была замужем за саунд-продюсером Егором Глебом, которому, после развода, приписывали роман с певицей Ани Лорак.

Долгое время Татьяна скрывала личную жизнь, но на днях призналась в программе "Світське життя", что больше не одинока. Девушка назвала имя нового возлюбленного, а также рассказала историю их необычного знакомства, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, бойфренда TAYANNA зовут Александр, и пара уже успела вместе отдохнуть на Бали.