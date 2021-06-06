Певица Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, разоткровенничалась о своих новых отношениях
Как известно, 36-летняя звезда была замужем за саунд-продюсером Егором Глебом, которому, после развода, приписывали роман с певицей Ани Лорак.
Долгое время Татьяна скрывала личную жизнь, но на днях призналась в программе "Світське життя", что больше не одинока. Девушка назвала имя нового возлюбленного, а также рассказала историю их необычного знакомства, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, бойфренда TAYANNA зовут Александр, и пара уже успела вместе отдохнуть на Бали.
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"Так получилось, что мы просто с ним познакомились через Instagram, а затем увиделись, и это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы наверняка ждали друг друга много лет", — призналась Татьяна.
Хоть речи о свадьбе пока нет, но, судя по всему, у парочки серьезные планы на будущее. Певица уже познакомила возлюбленного с 7-летним сыном Даниэлем.
"Александр очень мудрый мужчина и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына каким-то там своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, они знакомы. Даниэль знает все, он его очень уважает, любит, и, в принципе, у них очень классные и дружеские отношения", - поделилась артистка.
Ранее Решетняк рассказывала пикантные подробности неудачного брака с Егором Глебом. По ее словам, тот постоянно ей изменял, а также приходил домой пьяным и испачканным в женской помаде. Однако TAYANNA признавалась, что личная драма ее "закалила" и помогла поменять отношение к другим мужчинам.
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