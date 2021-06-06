Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике во время празднования 46-летия

В сети появились впервые за долгое время свежие фото с Джоли на прогулке. В этот раз артистка отступила от сдержанного и довольно «сухого» стиля, которого придерживалась не один год. Оказалось, что среди сотни черных нарядов в гардеробе актрисы есть весьма элегантное желтое платье.

По случаю своего 46-летия артистка принарядилась, причем провела свой праздник она традиционно в кругу детей: Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Вивьен и Нокса.

На фото, представленных в сети, актриса выходит из калифорнийского ресторана TAO. Позирует звезда в дизайнерском наряде без принтов и вырезов. При этом для Джоли, обычно носящей только черное, это был смелый выбор.

«Анджелина и ее дети пошли на ужин, чтобы отпраздновать свой день рождения, 4 июня 2021 года», - говорится в описании под фото.

«Превосходная Джоли помолодела👏; Все ее дети наконец вместе; лет двадцать так сбросила без черного; Неделя моды в Париже 🤩😅; с днем ​​рождения тебя! Пусть звездочка сияет ярко!!; Как мило собраться вместе, чтобы отпраздновать день рождения мамы🌹», - пишут фанаты.

Мы также писали, недавно знаменитая артистка отпраздновала свое 46-летие, поэтому в социальной сети Инстаграм поклонники массово принялись публиковать лучшие кадры звезды. Восхищать своей красотой и цветущим видом Джоли привыкла с молодости, ведь ее внешность никого не оставляла равнодушным.

На одном из фан-аккаунтов также появилась серия различных архивных фото с Джоли, позирующей на полу. Актриса уверено улыбалась на камеру и повернулась к объективу боком. Игривости ее образу придала одна деталь – спущенные с плеч бретельки светло-золотистого платья, под которым не было лифчика.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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