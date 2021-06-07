В каких регионах будет теплее всего

Погода в Украине 7 июня расстроит украинцев грозовыми дождями по всей стране

Как передает Politeka.net, понедельник начнется в Украине с дождей. Осадки ожидаются по всей стране без исключений. При этом температура воздуха будет достаточно высокой.

Так, в западных регионах 7 июня ожидается 22-25 градусов тепла. Несмотря на дожди, температура на Западе резко подскочит, радуя жителей региона. Теплее всего будет в Луцкой и Ровенской областях.

В Центре ожидается 21-23 градуса. В Киеве температура ночью опустится до 12-14 градусов.

В восточных областях тоже потеплеет. После непродолжительного похолодания температура там поднимется до 21-23 градусов.

В южных областях потеплеет до 22-25 градусов. Дожди не обойдут южные регионы. Теплее всего будет в Николаевской области, а в Одесской области температура будет колебаться в районе 21-23 градусов.

Стоит отметить, что осадки задержатся в Украине как минимум на несколько дней. При этом температура воздуха будет по-летнему комфортной.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, лето 2021 года будет очень жарким. При этом, ожидаются постоянные дожди с грозами. В июле и августе кроме всего прочего Украину накроют бури.

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