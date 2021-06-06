У неділю дощі з грозами пройдуть практично по всій Україні за винятком окремих областей

Про те, якою буде погода 6 червня, розповіли синоптики з Укргідрометцентру, а також Наталка Діденко на своїй сторінці в Фейсбук.

Так, Діденко повідомила, що над Україною продовжить панувати циклон, який прийшов в країну ще минулого тижня. Саме він приніс з собою дощі, і в найближчі дні поширить їх по всій країні. При цьому, Діденко зазначила, що в неділю дощі будуть помірними, а середні температури – досить комфортними.

Місцями опади будуть з грозами і шквалистим вітром. При цьому, окремим областям пощастить, і дощі обійдуть їх стороною. Це стосується Рівненської, Житомирської, Черкаської, Кропивницької та Херсонської області.

На півночі країни вночі очікується від +11 до +13 градусів, а вдень – від +20 до + 23.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +10 до +13, а вдень – від +21 до +25.

У центрі України вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +20 до + 23.

У східних областях нічні температури коливатимуться від +11 до +13, а Денні – від +20 до +23 градусів.

На півдні вночі очікується від +12 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 23.

У Києві буде волого, періодично з дощем. Вночі в столиці очікується від +12 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 23.

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