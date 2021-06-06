В воскресенье дожди с грозами пройдут практически по всей Украине за исключением отдельных областей
О том, какой будет погода 6 июня, рассказали синоптики из Укргидрометцентра, а также Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.
Так, Диденко сообщила, что над Украиной продолжит властвовать циклон, который пришел в страну еще на прошлой неделе. Именно он принес с собой дожди, и в ближайшие дни распространит их по всей стране. При этом, Диденко отметила, что в воскресенье дожди будут умеренными, а средние температуры – достаточно комфортными.
Местами осадки будут с грозами и шквалистым ветром. При этом, отдельным областям повезет, и дожди обойдут их стороной. Это касается Ровенской, Житомирской, Черкасской, Кропивницкой и Херсонской области.
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На севере страны ночью ожидается от +11 до +13 градусов, а днем – от +20 до +23.
В западных областях ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, а днем – от +21 до +25.
В центре Украины ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +20 до +23.
В восточных областях ночные температуры будут колебаться от +11 до +13, а дневные – от +20 до +23 градусов.
На юге ночью ожидается от +12 до +14 градусов, а днем – от +21 до +23.
В Киеве будет влажно, периодически с дождем. Ночью в столице ожидается от +12 до +14 градусов, а днем – от +21 до +23.
Напомним, летние грозы атакуют Украину, температура поползет вверх: в каких регионах ожидается потепление.
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