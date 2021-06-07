Яркая участница первого "Холостяка" с Максимом Чмерковским Надежда Воронцова, наконец, обрела свое счастье
Многие помнят красотку Воронцову, уверенную в себе, немного наглую и с аристократическими манерами, которая сразу дала понять, что без победы она из шоу ни ногой. Ко всему прочему, девушка утверждала, что она настоящая графиня.
Во время участия в шоу Надежда тогда действительно влюбилась в профессионального танцора и хореографа Чмерковского и обсуждала с командой шоу их свадьбу. Когда ее не выбрали, по словам режиссера "Холостяка" Ксении Бугримовой, девушка прорыдала несколько часов.
Спустя 10 лет после проекта Воронцова таки встретила свою любовь и вышла замуж, передает Телеграм-канал "Культурная прачечная" со ссылкой на Инстаграм-блог экс-участницы "Холостяка", где появились ее первые фото с женихом.
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"Свадьба состоялась в Германии. Об избраннике известно только то, что он иностранец", - говорится в сообщении.
Отметим, первые годы после проекта Воронцова пыталась удержаться в шоу-бизнесе, даже вела рубрику в программе «Все буде добре». Но вскоре покончила с этими попытками и уехала за границу к избраннику.
В это время бывшая любовь Воронцовой, Чмерковский, в июле отметит уже четвертую годовщину со своей женой - коллегой по американскому телешоу Dancing with the Stars Петой Маргатройд.
Танцоры поженились 8 июля в 2017 году после четырех лет отношений и рождения сына Шая. Церемония состоялась в замке на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Шафером стал брат Максима Валентин Чмерковский, а главной дружкой — дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис.
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