Голливудская актриса Анджелина Джоли с минимумом косметики не постеснялась показать натуральную красоту

Красотой Анджелины Джоли восхищаются многие женщины, ведь звезда не только умеет правильно «подать» себя на публике. Она еще успешно показывает себя в разных образах и при этом совсем не скрывает лицо под слоем косметики.

Однажды артистка заявила, что не боится старости, поэтому и не думает прятать морщины или какую-то неидеальность в себе под гримом, больше по душе ей простые образы. Фанаты также любят делиться различными снимками с актрисой, в том числе и максимально простыми.

Даже в черной майке на тонких бретелях и фактически без косметики знаменитость выглядит очень роскошно, что и видно на одно из таких снимков. Фанаты подмечают: Джоли сияет очень ярко, как и раньше.

«Очень красивая картинка; Очень красиво; Какая потрясающе красивая женщина; Красивая милая и прекрасная женщина; Великолепно; с любого ракурса хорошо; Что за женщина; Так горячо; Красиво; Моя любимая королева; роскошная Джой» - пишут в сети.

Напомним, по случаю своего 46-летия артистка принарядилась, причем провела свой праздник она традиционно в кругу детей: Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Вивьен и Нокса.

На фото, представленных в сети, актриса выходит из калифорнийского ресторана TAO. Позирует звезда в дизайнерском наряде без принтов и вырезов. При этом для Джоли, обычно носящей только черное, это был смелый выбор.

«Анджелина и ее дети пошли на ужин, чтобы отпраздновать свой день рождения, 4 июня 2021 года», - говорится в описании под фото.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

А еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли в откровенной блузке забыла прикрыть пышное декольте.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.