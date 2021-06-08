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Под влиянием циклона непогода с грозами и дождями во вторник охватит все области Украины

О том, какой будет погода 8 июня, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, погоду в Украине в ближайшую неделю будет определять циклон, накрывший восточную часть страны. Из-за него страну накроют сплошные дожди с грозами.

8 июня они пройдут буквально во всех областях Украины. При этом температуры будут достаточно высокими. Теплее всего будет на западе и юге, где воздух прогреется до +25 градусов.

Так, на востоке страны ночью ожидается от +12 до +14 градусов, а днем – от +21 до +24.

На западе ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, а днем – от 22 до +26.

В центральных областях ночью ожидается от +12 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+23 градусов.

На востоке ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +21 до +24.

На юге ночью прогнозируют от +12 до +16 градусов, а днем – от +22 до +25.

В Киеве пройдет умеренный дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, а днем ожидается от +21 до +23.

Напомним, в ближайшее время лета не будет: какой ждать погоды в Украине на этой неделе.

Как сообщала Politeka, дожди с грозами атакуют Украину, температура резко подскочит вверх: где потеплеет до +25.

Также Politeka писала, что 32-градусная жара придет на смену дождям и грозам в Украине: появился прогноз на все лето.