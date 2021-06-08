Известная модель Эмили Ратаковски поделилась стильным луком на отдыхе без ребенка

Не так давно ратаковски раскритиковали за то, что она неправильно держит ребенка и высмеяли за принебрежения правилами безопасности, о которых модель якобы не знает, обращаясь с сыном. Ее малышу всего два с половиной месяца, но звезда уже в отличной форме, более того, ее несколько раз замечали с бокалом алкоголя в руке.

И этот раз не стал исключением. На вечернем отдыхе звезда засветилась с бокалом напитка и в трендовом образе.

Ратаковски расслабленно позировала в нежно-голубом платье с довольно открытым декольте. Причем волосы звезда оставила вспушенными, а фигуру скрывать не стала, как и свое пристрастие к вкусным напиткам.

«Очень счастливая девочка», - написала Ратаковски под своими кадрами и тут же вызвала бурную реакцию в сети, ведь модель сегодня празднует свой день рождения на закрытой вечеринке.

«Вы просто захватываете дух !!!! 🧜‍♀️💙 люблю тебя, Эмили 😘; HBD !!! Скучаю по вам, ребята! ❤️; Надеюсь, на Себастьяне шелковая рубашка такого же цвета; Ты, это платье, эта обстановка! Совершенство. С днем ​​рождения!; все такая же девочка; как и не рожала; Сегодня так грустно😔; Это платье от Версаче? 🤍; Как круто живется, когда ты богатенькая)); ребенок, вероятно, плавает в бассейне».

Не секрет, что девушка одержима уходом за лицом и локонами, ведь из-за работы моделью она боится испортить внешность. Однажды Эмили даже заявила, что не хочет стать лысеющей, как Наоми Кэмпбелл, которая в свое время переборщила с частыми укладками.

Теперь Ратаковски дома проводит время исключительно в естественном виде и не наносит косметику. Ее волосы всегда распущены, а для прогулок по пляжу звезда выбирает достаточно открытые бикини, чтобы получить удачный золотистый загар. Как видно, нежно-голубой оттенок Эмили очень идет. Простота пляжного лука только подчеркнула ее естественную красоту.

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