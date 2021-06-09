Певица Настя Каменских в свободной майке и шортихах устроила летнюю фотосессию

Популярная певица активно ведет свои страницы в социальной сети, недавно в Инстаграм Настя поделилась новыми кадрами. На снимках Каменских предстала в кокетливом летнем луке. Светлые шорты и свободная майка подчеркнули загар артистки, а аксессуары дополнили новый летний наряд.

Демонстрируя фигуру, звезда приняла удобные позы для выгодных ракурсов и не обошлось при этом без фирменного выражения – Настя любит шутливо показывать язык на камеру. Тем не менее, такой поступок 34-летней исполнительницы поклонники Насти далеко не всегда оценивают положительно, критикуя за излишне детское поведение.

«Еmotions 💚», - лаконично написала под кадрами Каменских.

Фанаты выразили свое мнение, сравнив образ Насти с нарядом старшеклассницы, позирующей под школой:

«Малышка; Какая классная девчонка; Класснючая обаяшка💚; Невероятная😍; вы прекрасна, но Настя, может хватит показывать язык? ; Красотуличка, выглядишь, как девчонка😍; Смешная-застенчивая; Така худенька і миленька😍; опять такая поза…; Все время с открытым ртом и высунутым языком; отошла за угол школы пофоткаться; точно, как школьница».

В целом, популярная исполнительница привыкла не только эпатировать публику своими появлениями на сцене в неприлично-открытых нарядах. Все чаще Каменских на отдыхе предстает в довольно маленьких бикини, за что ее критикуют в сети.

Ранее Каменских высмеяли за ее неоднозначный вид после того, как она снова набрала лишние килограммы. И хотя сама Настя уже не раз признавалась, что она действительно быстро толстеет, скрывать это звезда не думает. Тем не менее, выбор купальника не по размеру пришелся не по душе фанатам.

«Хочется уже лета и фоткаться в купальниках 🤪👙 Я обожаю это, как вы могли заметить 😅,» - пишет Настя.

Напомним, что Каменских в летнем сарафане элегантно задрала ножку перед Потапом: "Бони и Клайд".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете со стразами околдовала изящными изгибами: "Огромный кайф".

Также Politeka писала, что Каменских выдала, какие у нее отношения с сыном Потапа, поразив резким ответом об Ирине Горовой: "У нас...".