Из жизни ушел сценарист, редактор Сергей Арефьев, который в прошлом работавший над шоу «Comedy Баттл»

О смерти товарища в Инстаграм сообщил сценарист и продюсер Аркадий Водахов, муж актрисы Марины Кравец, ставшей единственной женщиной — постоянной участницей шоу «Comedy Club», передает Politeka.net.

Так, Водахов написал в своем микроблоге: "Покойся с миром, друг мой… Мистер, вы, гениальны!", поделившись серией фото из личного архива.

Кравец, подавленная уходом друга, отметила: «Спасибо тебе за все, Сережа. Нет слов. Обнимаю. Помню».

Причиной внезапной смерти Арефьева, по словам его близких, стал коронавирус.

"Соболезную((( просто кошмар"; "Слов нет и не найдётся. Что это за кошмар.

Любимый... Смешнейший... Гениальный... Добрейший... Вопросов море, ответов не будет. Буду помнить тебя всегда, любимый Ороффчик"; "Какой был Человек...", - пользователи віражают свои соболезнования в комментариях.

Напомним, в прошлом Арефьев участвовал в написании сценариев для различных юмористических передач и близко общался со многими известными юмористами, среди которых Александр Незлобин, Марина Кравец, Антон Иванов и многие другие.

"У каждого юмориста обычно есть свой comedy buddy — это человек, на котором можно «опробовать» свои шутки, посмотреть, какая будет реакция, посоветоваться. И придумать новые варианты развития недоработанных идей", - так в прошлом Сергей рассказывал о своей работе.

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