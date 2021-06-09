Из жизни ушел сценарист, редактор Сергей Арефьев, который в прошлом работавший над шоу «Comedy Баттл»
О смерти товарища в Инстаграм сообщил сценарист и продюсер Аркадий Водахов, муж актрисы Марины Кравец, ставшей единственной женщиной — постоянной участницей шоу «Comedy Club», передает Politeka.net.
Так, Водахов написал в своем микроблоге: "Покойся с миром, друг мой… Мистер, вы, гениальны!", поделившись серией фото из личного архива.
Кравец, подавленная уходом друга, отметила: «Спасибо тебе за все, Сережа. Нет слов. Обнимаю. Помню».
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Причиной внезапной смерти Арефьева, по словам его близких, стал коронавирус.
"Соболезную((( просто кошмар"; "Слов нет и не найдётся. Что это за кошмар.
Любимый... Смешнейший... Гениальный... Добрейший... Вопросов море, ответов не будет. Буду помнить тебя всегда, любимый Ороффчик"; "Какой был Человек...", - пользователи віражают свои соболезнования в комментариях.
"У каждого юмориста обычно есть свой comedy buddy — это человек, на котором можно «опробовать» свои шутки, посмотреть, какая будет реакция, посоветоваться. И придумать новые варианты развития недоработанных идей", - так в прошлом Сергей рассказывал о своей работе.
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