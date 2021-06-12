Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала очаровательное черно-белое фото на яхте

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Девушка довольно быстро связала себя узами брака со звездным телеведущим после того, как он ушел от жены с двумя детьми во время своего участия "Танцах со звездами". Теперь же, судя по фото в соцсетях, Вова счастлив в браке с новой возлюбленной.

Недавно в своем микроблоге Кристина показала милое черно-белое фото с прогулки на яхте по Днепру в Киеве. На новом снимке девушка появилась в стильном образе – на ней короткие джинсовые шорты, которые оголили стройные ножки, и белоснежна футболка, а на голове пляжная шляпка и пестрый платок, волосы же распущены и растрепаны ветром. Красотка повернулась спиной к камере, смотря на фантастические пейзажи вдали.

В подписи к фотографии Горняк написала: "Никогда не перестану мечтать! Обещаю! Именно это я сказала себе сегодня, глядя вдаль на красивые берега Киевского Днепра!". Пользователи тут же принялись обсуждать новый снимок Кристины, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Восторг", "Огонь", "Красиво", "Волшебная", "Мечтайте! Мечтам суждено сбываться!", "Какая красивая", "Так, что за лодка еще?", - пишут фанаты.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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