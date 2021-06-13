Погода в Украине 13 июня в некоторых регионах будет весьма прохладной
Не успели украинцы насладиться капелькой комфортного лета в субботу, как уже в воскресенье, 13 июня, в страну вернутся дожди с грозами, при чем на некоторой части существенно опустятся столбики термометров.
В Укргидрометцентре прогнозируют такую погоду в воскресенье, 13 июня: ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных областях значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
На запад придет похолодание, температура воздуха днем составит +17-20 градусов, а ночью +11-14. В северных областях днем будет +19-24 градусов, а ночью +13-15. В центральных регионах ожидается +17-25 градусов днем и +13-15 в темное время суток. При этом на юге Украины передают +21-26 градусов днем и +13-16 ночью. На востоке страны прогреется до +23-26 градусов днем и +13-15 ночью.
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В столице в воскресенье ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +14-16 градусов, днем около 20.
Ранее мы рассказывали, по данным климатолога Веры Балабух, в 2021 году лето в Украине может оказаться под влиянием Ла-Ниньи. Это климатическое явление, которое регулярно возникает в тропических широтах южной части Тихого океана, и воздействует на погоду не только там, но и в Атлантике.
"Циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны несут осадки - дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами", - предупреждала климатолог.
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