Погода в Украине 13 июня в некоторых регионах будет весьма прохладной

Не успели украинцы насладиться капелькой комфортного лета в субботу, как уже в воскресенье, 13 июня, в страну вернутся дожди с грозами, при чем на некоторой части существенно опустятся столбики термометров.

В Укргидрометцентре прогнозируют такую погоду в воскресенье, 13 июня: ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью в западных областях значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В столице в воскресенье ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +14-16 градусов, днем около 20.