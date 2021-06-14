Голливудская актриса Анджелина Джоли впечатлила внешним видом

Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли любит примерят массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних нарядов.

В этот раз она предстала перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе. Кроме того, она восхитила сеть своим нестареющим внешним видом. Снимок актрисы в новом образе появился в ее блоге Instagram.

Анджелина примерила образ total black, который имеет свойство зрительно стройнить, и здесь сыграл свою роль: он подчеркнул, какой стройной остается фигура актрисы, которой недавно исполнилось 46 лет. В простой черной рубашке оверсайз с глубоким декольте, Джоли выгляда по-настоящему элегантно и натурально благодаря распущенным волосам и легкому макияжу.

Многочисленные поклонники, помимо яркого образа с портретом певицы, как всегда отметили и ее нестареющий внешний вид. Они отметили молодость и красоту актрисы, которая в который раз доказала, что выглядит роскошно не только на фото в глянцевых журналах, а и в реальной жизни.

К слову, Анджелина на фото действительно выглядит невероятно молодо, стильно и свежо.

"Замечательно ... самая красивая женщина, которую я когда-либо встречала", "Какая женщина", "Прекрасная женщина красивая", "Я считаю, что это очень естественная и взрослая женщина", "Привет самому очаровательному и милому", "Чудесная прекрасная принцесса, мое сердце", - пишут поклонники Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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